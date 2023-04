"Rabla Local" este programul prin care romanii pot casa masinile vechi, fara obligatia de a cumpara una noua, primind in schimb de la primaria de care apartin suma de 3.000 lei.Programul ar urma sa inceapa in aceasta saptamana aceasta cu partea administrativa.Primariile pot depune cererile si documentatia aferenta in perioada 21-28 aprilie, iar ulterior Administratia Fondului pentru Mediu va ... citeste toata stirea