Rabla pentru tractoare ar putea fi lansat de la 1 martie

Rabla pentru tractoare ar putea fi lansat in luna martie, potrivit anuntului facut de ministrul Mediului, Mircea Fechet, in cadrul unei interventii la AGRO TV, relateaza revista Ferma.

Modificari Importante la Conditiile de Inscriere

Unul dintre principalele motive pentru intarzierea programului a fost necesitatea de a corecta anumite probleme semnalate. Ministrul Mediului a precizat ca inscrierea in program ...