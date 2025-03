Rabla: Valoarea tichetului va creste

Rabla: Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anuntat ca valoarea ecotichetului pentru programul "Rabla" 2025 nu a fost inca stabilita, dar aceasta va fi, cu siguranta, majorata. Intr-o declaratie din 24 martie 2025, Fechet a mentionat ca au avut loc discutii cu producatorii si importatorii de autovehicule din Romania, iar procesul de consultare publica privind noile valori ale ecotichetelor va fi finalizat in curand. In plus, o noutate majora in acest an este ca romanii se ... citește toată știrea