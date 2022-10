Raceala versus gripa: diferente, simptome, tratament

De multe ori, gripa este confundata cu raceala si invers. Ambele sunt infectii virale respiratorii si impart anumite simptome, dar sunt cauzate de virusuri diferite. "Simptomele sunt comune, dar e usor sa ne dam seama daca avem gripa. Avem o stare generala modificata brusc, cu dureri musculare si articulare importante, cu dureri de cap, o senzatie ca si cum ai fost batut. Ceea ce nu se intampla in viroze si nici la COVID. Gripa apare repede, in mai putin de 24 de ore de cand intram in contact ... citeste toata stirea