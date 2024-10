Racolau amarati din Gara Brasov si Gara de Nord, ii duceau sclavi la ferma

DIICOT Covasna a pus in aplicare, miercuri, 16 octombrie, dimineata, 9 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Covasna si Brasov. Perchezitiile au avut loc intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de "trafic de persoane in forma continuata".Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in perioada 2023 - octombrie 2024, trei faptuitori, cu varstele de 23, 38 si 47 de ani, prin intermediul unor persoane din anturajul lor, au recrutat sase persoane vatamate din zona garilor din ... citește toată știrea