Racosul are un centru special dedicat persoanelor defavorizate: servicii medicale, consiliere psihologica si vocationala

Incepand din 22 aprilie, comuna Racos are, oficial, un Centrul multifunctional de sanatate, igiena si educatie de la Racos, unde persoanele din categoriile defavorizate beneficiaza de o serie de servicii menite a le ajuta sa se integreze in societate.Amenajarea acestui centru este una dintre masurile incluse in proiectul "RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunitati si Sustinere", implementat de Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB), in parteneriat cu Asociatia ... citește toată știrea