Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, s-a produs marti, 13 septembrie, in cursul diminetii, pe DN1, la Persani."In urma producerii accidentului rutier, doua persoane au primit asistenta medicala la fata locului. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost zero", a explicat agent ... citeste toata stirea