Romania se pregateste sa cumpere tancuri din Coreea de Sud. In acest context, analistul militar Radu Tudor a declarat ca militarii NATO de la Cincu si-au facut poze cu tancurile romanesti vechi de peste 70 de ani.Analistul militar Radu Tudor a declarat la Antena 3 CNN ca Romania are nevoie urgenta de echipamente militare noi, si a adus aminte de un episod in care militarii NATO si-au facut poze cu tancurile vechi ale armatei romane, T-55, pe care le mai vazusera doar in muzee."Fortele ... citeste toata stirea