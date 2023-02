Raed Arafat, despre un cutremur devastator in Romania: Fiecare judet detine doua containere cu echipamente si echipaje

Raed Arafat afirma ca, in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului. El a precizat ca fiecare judet detine doua containere cu echipamente si echipaje specializate.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca, in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului, precizand ca exista doua containere de cautare-salvare in fiecare judet.Arafat a fost intrebat, miercuri, ... citeste toata stirea