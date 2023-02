Raed Arafat: Romania va avea unul dintre cele trei spitale mobile din Europa

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in cel mult doi ani vor fi trei spitale mobile in Europa, dintre care unul va fi amplasat in Romania, sub Protectia Civila a UE.Arafat a mai afirmat ca, in plus, tara noastra va achizitiona cu fonduri europene un spital mobil de nivel II, cu toate dotarile, inclusiv sali de operatii, relateaza Agerpres."Avem doua proiecte europene in care suntem implicati. ... citeste toata stirea