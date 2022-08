Raed Arafat: Vrem sa deschidem 100 de unitati de pompieri, in special in mediul rural

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca planifica sa infiinteze 100 de noi unitati de pompieri, majoritatea in zone rurale.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au in vederea infiintarea a 100 de noi subunitati de pompieri, in special in mediul rural, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.Raed Arafat a aratat ca pentru constituirea noilor subunitati din subordinea IGSU ar putea fi ... citeste toata stirea