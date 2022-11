Actualul sezon este "mai intens" in ceea ce priveste virozele si, probabil, se va termina mai repede decat in alti ani, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Este un sezon mai intens in ceea ce priveste virozele. Probabil ca se va termina mai repede decat anii trecuti. Stiti ca a inceput scoala putin mai repede. Avem o situatie in ... citeste toata stirea