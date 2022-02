Rafila anunta renuntarea la restrictii. Prima luata in calcul, masca de protectie

Cazurile de coronavirus sunt in scadere in toata tara, iar autoritatile vorbesc de masuri de relaxare si chiar si ridcarea starii de alerta. "Deciziile pe care le-am luat in ultima perioada, inclusiv cele legate de mentinerea scolilor deschise, au fost deciziile corecte, iar in continuare vom folosi aceleasi principii si in ceea ce priveste reluarea diverselor tipuri de activitati", a declarat luni ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a explicat ca urmeaza consultari cu specialistii de ... citeste toata stirea