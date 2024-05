Rafila, apel la vaccinarea impotriva rujeolei: "La adulti, boala este mult mai agresiva"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, face un nou apel la vaccinarea copiilor si a adultilor nevaccinati sau care nu au trecut prin boala, in conditiile in care epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania. "Incurajam parintii care nu si-au vaccinat inca copiii sa o faca, pot sa o faca la medicul de familie, chiar si adultii care nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinati o pot face, pentru ca formele care apar, si de multe ori decesele, au aparut la adolescenti sau la adulti ... citește toată știrea