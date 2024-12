Rafila: Asistentii medicali sa predea in scoli

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 3 decembrie, ca asistentii medicali cu studii superioare ar putea sa predea disciplina "Educatie pentru sanatate" in scoli sI platiti de scoli."Reticenta - am discutat si cu doamna ministru Deca de foarte multe ori - a fost legata de faptul ca nu exista parghii sa oblige, de exemplu, profesorii de biologie sa invete aceasta curricula, pe care ulterior s-o predea elevilor. Asta a fost discutia. Solutia la care ne-am gandit la Ministerul ... citește toată știrea