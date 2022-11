Rafila: Au venit vaccinurile cu noua formula impotriva COVID-19

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana.Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania."Au sosit deja in aceasta saptamana primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu coronavirus. Acest vaccin ... citeste toata stirea