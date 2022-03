Rafila, despre cand ar putea fi reintroduse restrictiile COVID

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a atras atentia, miercuri, asupra faptului ca numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut in ultimele 24 de ore, astfel ca, in anumite situatii ar putea fi reintroduse restrictiile COVID.Desi, marti, Alexandru Rafila, preciza ca instaurarea unor noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19 "depaseste competenta si puterea Ministerului Sanatatii", ieri, ministrul Sanatatii a spus ca restrictiile ar putea fi reintroduse in Romania. ... citeste toata stirea