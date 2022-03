Rafila, despre COVID: Este tratat tot mai mult ca o viroza obisnuita

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus ca si in Romania, la fel ca in alte tari, COVID-19 incepe sa fie tratat ca o viroza obisnuita, dar spune ca autoritatile sanitare nu pot abandona masurile medicale.Alexandru Rafila, afirma ca, desi in Romania este in continuare transmitere comunitara a virusului SAR-CoV-2, cifrele incep sa scada, iar autoritatile sunt optimiste cu privire la sfarsitul valului cinci al pandemiei de COVID-19."Daca aceasta incetinire (a transmiterii virusului - n.r. ... citeste toata stirea