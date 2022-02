Rafila, despre decizia CCR privind masca: Dupa publicarea hotararii, nu va mai fi obligatorie in aer liber

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, marti, ca decizia CCR privind neconstitutionalitatea purtarii mastii in aer liber trebuie respectata, iar odata cu publicarea hotararii in Monitorul Oficial aceasta nu va mai fi obligatorie.Ministrul Alexandru Rafila a spus ca decizia Curtii Constitutionale trebuie respectata."Nu pot sa spun cum este situatia din punct de vedere juridic, dar in mod evident in momentul in care o Ordonanta este declarata neconstitutionala de catre Curte ... citeste toata stirea