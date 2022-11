Rafila, despre dozele de vaccin anti-COVID expirate sau care vor expira: Nu casarea este problema, ci costul vaccinului pierdut

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate.Ministrul Rafila a dezvaluit ca a reusit ca in urma negocierilor sa reduca numarul dozelor pe care Romania le va achizitiona in acest final de an.Alexandru Rafila a declarat ca problema nu este casarea dozelor de vaccin anti-COVID, ci costul vaccinului pierdut, casarea fiind cea mai ieftina."Cel mai ieftin ... citeste toata stirea