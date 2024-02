Rafila despre procesul intentat de Pfizer: S-a finalizat procedura de alegere a companiei care sa reprezinte statul

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Parlament, referindu-se la procesul intentat de compania Pfizer statului roman, ca din informatiile sale s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces."Din cate stiu, stiti bine ca Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu comercial si in alte litigii, numai in ... citește toată știrea