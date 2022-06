Rafila, despre variola maimutei: Recomandarea este sa se evite relatiile intamplatoare cu persoane necunoscute

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea este sa fie evitate relatiile intamplatoare cu persoane necunoscute.Alexandru Rafila a precizat ca aceasta boala este pana in prezent transmisa mai degraba pe cale sexuala, relateaza News.ro.Rafila a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre variola maimutei, daca barbatii sunt mai sensibili, avand in vedere ca pana in prezent cele trei cazuri diagnosticate in Romania sunt ... citeste toata stirea