Rafila, dupa recordul de infectii COVID: Nu exista motive de panica. Scolile vor ramane deschise

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, ca nu exista motive de panica si ca scolile raman deschise, in contextul in care in Romania au fost raportate in ultimele 24 de ore, mai mult de 34.200 de cazuri noi de COVID-19.Pana la finalul lunii cresterea va continua, este de parere Alexandru Rafila, care spune ca, la nevoie, numarul de paturi pentru bolnavii de Covid-19 poate fi extins.Ministrul Sanatatii a spus ca se bucura ca a reinceput testarea elevilor, si a reamintit ... citeste toata stirea