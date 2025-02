Rafila: Educatia pentru sanatate ar trebui sa fie cel tarziu la gimnaziu

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca Educatia pentru Sanatate ar trebui inceputa cel tarziu in ciclul gimnazial, la liceu fiind deja prea tarziu. "Avem informatii privind inceperea consumului de droguri de la 12 ani. Degeaba o sa introduc educatia pentru sanatate la liceu cand practic sunt copii au experimentat si unii dintre ei consuma droguri. Am o aplecare speciala pentru aceasta problema legata de copii si am vazut declaratii publice ale domnului ministru al Educatiei, sper ... citește toată știrea