Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Intrebat in legatura cu informatia potrivit caruia cardurile de sanatate s-ar elibera la nastere si nu la 18 ani, Rafila a spus: "Este o anumita discutie. Eliberarea cardurilor de sanatate era programat sa aiba o evolutie favorabila din punct de vedere ... citeste toata stirea