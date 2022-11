Rafila: Este sezonul virozelor; trebuie deschise ambulatorii de specialitate pentru pediatrie

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca este sezonul virozelor si este nevoie de noi ambulatorii de specialitate, in special pentru copii.Ministrul Rafila a explicat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an. El a precizat ca pentru a reduce supraaglomerarea de la unitatile de primiri urgente trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate, in special pentru copii."Este sezonul virozelor. Nu este nimic neobisnuit. Este un anumit decalaj. Au inceput ... citeste toata stirea