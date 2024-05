Rafila: Florin Piersic nu s-a infectat in cursul procedurilor medicale in cele patru spitale in care a fost internat

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, ca actorul Florin Piersic nu s-a infectat in cursul procedurilor medicale in cele patru spitale in care a fost internat.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi seara ca nicidecum nu se poate vorbi despre o infectare a actorului Florin Piersic in cursul procedurilor medicale, transmite Agerpres."Nu este vorba despre o infectie dobandita in spitalele prin care a trecut, in ultima luna, domnul Florin Piersic, nici cele doua ... citește toată știrea