Rafila: In fiecare an se intampla sa moara romani de malarie. Nu trebuie sa cadem intr-o extrema, sa nu mai mergem in vacante

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca in fiecare an se intampla sa moara romani de malarie, dar acum am avut deja doua decese in prima luna din an ceea ce pare destul de mult.El a mentionat ca nu trebuie sa cadem in cealalta extrema, sa nu mai mergem in vacante si ca trebuie sa ne protejam."Se intampla in fiecare an, anul asta a luat-o mai din timp", ... citește toată știrea