Rafila: In jur de 23% din banii din Sanatate ii platesc oamenii pentru servicii medicale private

Aproximativ 23% din banii din sistemul sanitar sunt cei platiti de cetateni pentru medicamente compensate si pentru servicii medicale private, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (foto)."Media Uniunii Europene in alocarea bugetelor pentru sanatate e de 9% si in Romania, 4,5%. Acel 9% nu sunt doar fonduri publice, sunt si fondurile care se dau - cum sa spune - din buzunar. Noi ne apropiem de 6% fonduri publice plus ceea ce platesc oamenii. Undeva in jur de 23% din banii din ... citește toată știrea