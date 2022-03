Rafila: Instaurarea unor noi restrictii depaseste competenta si puterea Ministerului Sanatatii

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, la Romania TV, ca momentan nu se ia in calcul impunerea din nou a restrictiilor, chiar daca numarul infectarilor cu COVID-19 este in crestere.Alexandru Rafila, a precizat ca instaurarea unor noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19 "depaseste competenta si puterea Ministerului Sanatatii".De asemenea, ministrul Sanatatii a recomandat ca masca sa fie purtata in continuare in spatiile inchise, dar si in zonele aglomerate sau in ... citeste toata stirea