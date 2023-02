Rafila: La gripa nu este imunitate de lunga durata, iar vaccinarea este totusi redusa

In Romania, vaccinarea antigripala este "totusi" redusa, iar pentru a stopa o epidemie si mai ales consecintele asupra persoanelor varstnice, ar trebui vaccinate "cam 3,5 milioane" de persoane, a declarat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."La gripa, pentru ca am avut doi ani de pauza, am avut masurile pentru COVID. Acestea ne-au protejat si de gripa si circulatia virusurilor gripale a fost mult mai redusa in ultimii doi ani, inclusiv in emisfera sudica In momentul de fata, ... citeste toata stirea