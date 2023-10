Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, catalogheaza, intr-o emisiune la Medika Tv, drept "inacceptabila" luarea de mita in sistemul medical, spunand ca eradicarea acestui fenomen este o chestiune care tine de timp si de educatie, atat in cazul unora dintre cadrele medicale, cat si in cel al pacientilor."Ceea ce este cel mai grav cred ca este legat de pretinderea de bani sau de alte lucruri atunci cand conditionezi actul medical, asta este lucrul cel mai grav. Al doilea este, sigur, si ... citeste toata stirea