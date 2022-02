Rafila: Masca la interior va ramane o recomandare, dar nu va fi obligatorie, dupa ridicarea restrictiilor

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca purtarea mastii de protectie in interior si in spatiile aglomerate va deveni o recomandare, nu si o obligatie, dupa ridicarea majoritatii restrictiilor. "Ridicarea starii de alerta va duce si la ridicarea majoritatii restrictiilor. Masca nu este neaparat o restrictie, este o metoda de protectie, si chiar daca ea, din punct de vedere al obligativitatii, va disparea, sigur ca in interior, in spatii ... citeste toata stirea