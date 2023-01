Rafila: Ne asteptam la o crestere a numarului cazurilor de gripa

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, se asteapta, in saptamana care urmeaza, la o crestere a numarului de cazuri de gripa, dupa ce in ultima saptamana s-au inregistrat "putin peste o suta de mii de cazuri", anunta News.ro.Rafila estimeaza ca la sfarsitul lunii situatia privind imbolnavirile va intra pe un trend se scadere.Ministrul este de parere ca, cel mai probabil, in acest sezon nu va fi depasit pragul de 170.000 de noi cazuri pe saptamana, prag atins in timpul epidemiei de gripa din ... citeste toata stirea