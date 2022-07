Rafila: Noul val COVID-19 nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, nu crede ca pandemia va mai influenta deschiderea scolilor, in ciuda dublarii saptamanale a numarului de infectari.Rafila a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani. El sustine insa ca "acest val pandemic" nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online."Aceasta crestere saptamanala care practic dubleaza de la saptamana la saptamana numarul de cazuri. Avem ... citeste toata stirea