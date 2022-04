Rafila: Pastilele de iod nu se iau preventiv. Pot produce tulburari in functionarea glandei tiroide

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, avertizeaza populatia ca pastilele de iod nu se iau preventiv, pentru ca pot afecta glanda tiroida.Pastilele trebuie pastrate la intuneric, in spatii uscate, valabilitatea lor fiind de trei ani, a explicat Alexandru Rafila intr-un interviu pentru Prima TV."Pastilele de iod nu se iau preventiv. Nu se iau decat in primele ore de la un posibil incident, nu accident nuclear. Daca intr-o tara vecina Romaniei apare o astfel de situatie, in functie de ... citeste toata stirea