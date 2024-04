Rafila: Preventia ramane cea mai buna strategie in lupta impotriva bolilor

Preventia ramane cea mai buna strategie in lupta impotriva bolilor, iar educatia in domeniul sanatatii este cheia pentru o viata lunga si sanatoasa, a afirmat, duminica, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii."Dragi romani, in ziua internationala dedicata sanatatii trebuie sa reflectam la modul in care actionam, pentru ca valoarea cea mai de pret, sanatatea proprie si a celor dragi, sa fie aparata si imbunatatita! Intr-o lume in continua schimbare, in ... citește toată știrea