Rafila: Romania a progresat trei locuri in ce priveste performanta sistemului de sanatate

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat luni ca Romania a progresat trei locuri, la nivelul Uniunii Europene, in ce priveste performanta sistemului de sanatate, conform unei evaluari date curand publicitatii."Ma bucur ca in urma unei evaluari care a fost data de curand publicitatii - este o organizatie care monitorizeaza performanta diverselor sisteme la nivelul Uniunii Europene - Romania se gasea la sfarsitul anului 2021 pe ultimul, ca performanta a sistemului de sanatate in randul ... citește toată știrea