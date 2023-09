Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat ca sunt in jur de 2.000 de cazuri COVID-19 zilnic, insa in opinia sa si a colegilor care lucreaza in zona de sanatate publica aceasta situatie va mai dura circa doua saptamani.El a oferit asigurari ca sunt suficiente locuri in spitale care sa ofere ingrijire pacientilor bolvani, fie ca sunt la terapie intensiva sau internati doar pentru asistenta medicala, potrivit News.ro.Ministrul PSD a mai precizat ca nu este luata in calcul masura ... citeste toata stirea