Rafila: "Vom incerca sa platim munca suplimentara a medicilor de familie"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit duminica, la o emisiune televizata, despre varful sezonului gripal si despre masurile care urmeaza sa fie adoptate, in vederea ameliorarii situatiei sanitare. Referitor la problema medicilor care sunt depasiti de numarul pacientilor care ii viziteaza in cabinete, Rafila a spus ca se gandeste la o solutie care sa vina in sprijinul celor care depasesc cu mult norma de patru cazuri pe ora."Acesta este contractul pe care medicii il au cu Casa de