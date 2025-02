Rafuiala de la Urziceni, descinderi in forta si la Brasov

Zeci de politisti si jandarmi au descins in forta luni, 10 februarie, in mai multe locuinte din judetele Ilfov, Prahova, Buzau, Arges si Brasov. Fortele de ordine cautau sa-i prinda pe suspectii implicati in violentele de strada din Urziceni, de sambata, 8 februarie, soldate cu doi morti.Dosarul a fost deschis la nivelul Politiei Ialomita, preluat apoi Directia de Investigatii Criminale - IGPR, pentru infractiunile de omor calificat, tulburarea ordinii si linistii publice, loviri sau alte ... citește toată știrea