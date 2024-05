Raiffeisen Bank a avut un profit de 390 milioane de lei in primul trimestru din 2024

Raiffeisen Bank a obtinut un profit de aproape 390 milioane lei in primul trimestru din 2024, ca urmare a majoraE rii cheltuielilor operatEionale, cresEterii costurilor cu personalul, investitEiilor din domeniul IT, potrivit raportului financiar al bancii publicat la bursa de Valori Bucuresti (BVB).Raportul mai arata ca veniturile brute ale baE ncii au crescut cu 8% in primele trei luni ale anului. Un procent similar de cresEtere l-au avut sEi cheltuielile operatEionale ... citește toată știrea