"Raiul este inchis", in Saptamana Mare

Potrivit credintelor populare, in Saptamana Mare nu se lucreaza, iar cine moare in aceste zile va merge in iad, pentru ca "Raiul este inchis".Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita si e plina, in credinta populara, de "ritualuri".Luni, slujba este dedicata vietii lui Iosif, care a fost vandut de fratii sai in Egipt cu 30 de arginti. In Lunea din Saptamana Mare se scoate totul din casa la aerisit, se repara, se spala si se varuiesc casele, iar mobilierul se curata si ... citește toată știrea