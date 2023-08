Jandarmul brasovean Nicolae Branzoi s-a clasat pe cea mai inalta pozitie a podiumului la Campionatul National in Aer Liber-Masters la probele de atletism de 100 si 200 m.Acesta a participat in perioada 19-20 august la Campionatul National in Aer Liber-Masters, categoria M55+ la Bucuresti, unde a reusit sa se claseze , in fata a 16 participanti, ocupand locul ... citeste toata stirea