Ramaneti calmi si nu intrati in panica: Forte NATO din Belgia si Franta, si la Sfantu Gheorghe

Forte armate ale NATO din Belgia si Franta, dislocate in Romania in urma invaziei ruse din Ucraina, se vor afla in urmatoarele doua saptamani la Sfantu Gheorghe, unde se vor antrena impreuna cu militari din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia"."Vanatorii de munte din Sfantu Gheorghe se vor antrena, timp de doua saptamani, cu militari francezi si belgieni. Vor fi si unele trageri in poligon, toate cu munitie de manevra (nu este munitie reala de razboi). Sunt antrenamente ... citeste toata stirea