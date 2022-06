Ramas bun, Florian Din! Este, din nou, doliu in presa

Este din nou doliu in presa brasoveana. Cu doar o zi inainte de a-si sarbatori aniversarea nasterii (65 de ani), ziaristul Florian Din, redactor si sef departament la mai multe publicatii brasovene, colaborator al Radio Europa Libera si al TVR, s-a stins din viata, pe un pat de spital, unde ajunsese de urgenta marti, 31 mai. Organismul sau slabit de o suferinta inexplicabila in ultima perioada a invins doua stopuri cardiace vineri, 3 iunie, dar al treilea, in aceeasi zi, a fost iresuscitabil. ... citeste toata stirea