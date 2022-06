In Necropola Regala a Noii Catedrale de la Curtea de Arges vor fi aduse ramasitele printului Mircea, a confirmat arhiepiscopul Calinic.Principele Mircea, ultimul copil al Regelui Ferdinand si al Reginei Maria, odihneste in capela Castelului Bran, acolo unde sora lui, Principesa Ileana, l-a adus, de la biserica Cotroceni, in 1941.Principele Mircea, mezinul ... citeste toata stirea