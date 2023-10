In plenul Consiliului Local Parau desfasurat joi, 19 octombrie a.c., s-a aprobat proiectul vizand infiintarea unei rampe pentru depozitarea gunoiului de grajd colectat de pe raza comunei de la cetateni si de la ferme. Este vorba despre ,,un sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd" care este finantat cu bani europeni prin PNRR. Aceasta investitie cu valoarea de un milion de euro a fost adusa in dezbare in plenul legislativului prin trei proiecte HCL, unul ce viza ... citeste toata stirea