Raniti de toboganul luat de vant

Un tobogan gonflabil a fost luat de vant la Tohanu Nou (Zarnesti), duminica, 9 iunie, in jurul orei 14:30. Acesta a ranit patru persoane, dintre care o femeie in varsta de 30 de ani si trei copii."La sosirea echipajelor de interventie, la fata locului au fost identificate 4 victime constiente, dintre care un adult (persoana de sex feminin in varsta de 30 ani) cu suspiciune fractura deschisa la membru superior si 3 minori cu varste de 6 ani, 2 ani si 4 ani cu traumatisme cranio-faciale si ... citește toată știrea