Rapita din fata casei in plina noapte. S-a intamplat in Arpasu de Jos, iar Politia a deschis dosar penal

O tanara de 20 ani din localitatea Arpasu de Jos a fost rapita in plina noapte din fata casei.Un barbat a sesizat Politia ca, in jurul orei 2.00, fiica sa, Zoltan Gabi Maria, in varsta de 20 de ani, in timp ce se afla in fata curtii imobilului in care locuieste, in localitatea Arpasu de Jos, ar fi fost luata impotriva vointei ei si urcata intr-un autoturism de catre un barbat, care a plecat apoi intr-o directie necunoscuta.Semnalmente: inaltime 155 cm, 52 de kg, ochi caprui, par brunet, fir ... citeste toata stirea